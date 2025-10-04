«Динамо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:45

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают седьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» со счётом 3:2, а подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Рубина» (1:0).

