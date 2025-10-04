Скидки
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Бавария: онлайн-трансляция матча 6-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 19:30

«Айнтрахт» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Бавария
Мюнхен
После пяти туров немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» набрал девять очков и занимает пятое место. «Красные» заработали 15 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре франкфуртская команда победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 6:4, а «Бавария» обыграла «Вердер» (4:0).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
