«Айнтрахт» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 октября, состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» набрал девять очков и занимает пятое место. «Красные» заработали 15 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре франкфуртская команда победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 6:4, а «Бавария» обыграла «Вердер» (4:0).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: