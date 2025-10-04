Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: народ Азербайджана заслужил радость от наших матчей в ЛЧ

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев высказался об успешном старте команды в Лиге чемпионов. После двух туров общего этапа соревнования азербайджанский клуб набрал шесть очков и занимает шестое место.

«Благодарим всевышнего за матчи и победы в Лиге чемпионов. Наш народ заслуживает эту радость. В Азербайджане все счастливы такому хорошему старту «Карабаха» в турнире — буквально «бум» футбола в стране! Но лично у меня не было конкретной мечты сыграть в Лиге чемпионов. Я просто выполняю свою работу, как и вся наша команда», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: