Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: народ Азербайджана заслужил радость от наших матчей в ЛЧ

Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: народ Азербайджана заслужил радость от наших матчей в ЛЧ
Комментарии

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев высказался об успешном старте команды в Лиге чемпионов. После двух туров общего этапа соревнования азербайджанский клуб набрал шесть очков и занимает шестое место.

«Благодарим всевышнего за матчи и победы в Лиге чемпионов. Наш народ заслуживает эту радость. В Азербайджане все счастливы такому хорошему старту «Карабаха» в турнире — буквально «бум» футбола в стране! Но лично у меня не было конкретной мечты сыграть в Лиге чемпионов. Я просто выполняю свою работу, как и вся наша команда», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Сёмин: результат «Карабаха» в Лиге чемпионов — это не сенсация

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android