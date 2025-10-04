Скидки
Хави назвал двух главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026

Хави назвал двух главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026
Бывший полузащитник сборной Испании Хави ответил, на что «Фурия Роха» может претендовать на грядущем чемпионате мира в Северной Америке.

«Фаворит, фаворит. Они уже доказали, что могут и умеют соревноваться. Обладатели трофея чемпионов Европы. Для меня сборная Испании вместе с Аргентиной являются главными претендентами на победу», — приводит слова Хави Marca.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

