Вратарь Сысуев признан лучшим футболистом «Оренбурга» в сентябре

Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев признан лучшим футболистом команды в сентябре по результатам голосования болельщиков, сообщается в телеграм-канале клуба.

В сентябре 26-летний голкипер провёл два матча в Фонбет Кубке России с «Рубином» (0:0, 4:2 пен.) и «Ахматом» (1:0). В двух матчах Сысуев сохранил ворота в неприкосновенности и помог команде выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка.

В Мир РПЛ сезона-2025/2026 Сысуев не провёл ни одного матча, основной вратарь команды в этом турнире — Богдан Овсянников. В турнирной таблице чемпионата «Оренбург» располагается на 13-м месте, набрав семь очков после 10 туров.