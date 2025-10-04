Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Футбол Новости

Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: следим за «Кайратом» в Лиге чемпионов и болеем за него

Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: следим за «Кайратом» в Лиге чемпионов и болеем за него
Комментарии

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев заявил, что команда следит за выступлениями казахстанского «Кайрата» в Лиге чемпионов.

«Кайрат» потерпел два поражения на старте общего этапа Лиги чемпионов: от лиссабонского «Спортинга» (1:4) и мадридского «Реала» (0:5). «Карабах» одержал две победы — над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0).

«Конечно, мы в «Карабахе» следим за «Кайрат» в Лиге чемпионов и болеем за него. Это очень здорово: большой опыт для ребят!» — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Магомедалиев — уроженец Махачкалы, воспитанник дагестанского футбола.

