Николай Писарев: 16 Семаков в РПЛ — это скучно. А 16 Талалаевых — перебор

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением насчёт эпатажного поведения во время интервью Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику». Также специалист высказался о более сдержанном поведении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

После 10 туров Мир РПЛ «Балтика» набрала 17 очков и занимает шестое место. Сине-бело-голубые заработали 19 очков и располагаются на четвёртой строчке.

«Насколько я помню Талалаева, по-моему, у него всё время была такая эпатажная манера поведения. Единственное, когда ты эпатажен и нет результата, это смешно. А когда у тебя поперло, то здесь ты имеешь возможность и вес кого-то укусить, где-то на себя внимание ещё больше обратить. Разве это плохо для лиги, когда тренер может выдать что-нибудь эдакое?

Я за то, чтобы в РПЛ было больше разнообразия. Вот для меня 16, условно говоря, Семаков — это скучно. Он политкорректный, он замечательный, он мне нравится как тренер, но я наперёд знаю любую его пресс-конференцию и что он скажет. Правда, и 16 Талалаевых — это тоже перебор», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

