Валерий Газзаев: дерби со «Спартаком» может подтвердить чемпионские амбиции ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о грядущем матче красно-синих со «Спартаком» в матче 11-го тура Мир РПЛ, который состоится 5 октября.

«Для ЦСКА дерби очень важно с точки зрения перспективы реально бороться за чемпионство. Матч со «Спартаком» может подтвердить самые серьёзные, чемпионские амбиции команды, ведь соперник тоже входит в пятёрку лучших, в когорту главных конкурентов за титул. Этот матч покажет, насколько ЦСКА реально готов бороться за чемпионство. Сейчас они на первом месте, и совершенно заслуженно: и по игре, и по результату команда показывает хороший уровень. Играют принципиальные команды, дерби всегда было матчем национального масштаба. У клубов огромные амбиции, традиции.

«Спартак», конечно, сейчас не на том месте, которое соответствовало бы их амбициям. Команда достаточно нестабильна: может выиграть, а может и провалиться. Но в последних матчах появился стабильный стартовый состав, пошли лучшие результаты. Надеюсь, в этом дерби ЦСКА добьётся успеха. Очень интересный матч. Одна команда сейчас реально претендует на чемпионство, вторая — старается наладить турнирное положение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России: