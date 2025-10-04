«С днём рождения, Златан». Ибрагимович показал суперкар, который подарил себе на 44-летие

Бывший футболист «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал фотографию суперкара Ferrari F80, который подарил себе на день рождения. 3 октября футболисту исполнилось 44 года.

Фото: Страница Златана Ибрагимовича в социальной сети

«С днём рождения, Златан», — написал Ибрагимович.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович в составе «Аякса» дважды стал чемпионом Нидерландов, взял Кубок и Суперкубок страны. С «Интером» швед три раза стал чемпионом Италии и взял два Суперкубка страны, с Барселоной Златан выиграл чемпионат Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В «Милане» швед дважды выиграл чемпионат Италии и национальный Суперкубок. В «ПСЖ» Ибрагимович завоевал четыре чемпионства, два Кубка Франции, три Кубка лиги и три Суперкубка страны, в «Манчестер Юнайтед» швед пополнил свою коллекцию трофеев Кубком лиги, Суперкубком Англии и победой в Лиге Европы.