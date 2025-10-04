Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании назвали имена двух защитников, интересных «Барселоне»

В Испании назвали имена двух защитников, интересных «Барселоне»
Комментарии

«Барселона» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку, в котором клуб видит замену для Иньиго Мартинеса, покинувшего каталонский клуб минувшим летом. Об этом сообщает испанский ресурс Sport.es.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 25-летнего футболиста в € 40 млн. Сам Шлоттербек хотел бы перейти в команду, в которой он смог бы выигрывать трофеи.

Также «Барселона» следит за центральным защитником «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

В стане сине-гранатовых считают названных футболистов интересными вариантами, поскольку они также могут выступать на левом фланге обороны. Кроме того, у «Барселоны» есть средства для приобретения этих игроков.

Материалы по теме
«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Барселоны» — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android