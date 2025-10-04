В Испании назвали имена двух защитников, интересных «Барселоне»

«Барселона» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку, в котором клуб видит замену для Иньиго Мартинеса, покинувшего каталонский клуб минувшим летом. Об этом сообщает испанский ресурс Sport.es.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 25-летнего футболиста в € 40 млн. Сам Шлоттербек хотел бы перейти в команду, в которой он смог бы выигрывать трофеи.

Также «Барселона» следит за центральным защитником «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

В стане сине-гранатовых считают названных футболистов интересными вариантами, поскольку они также могут выступать на левом фланге обороны. Кроме того, у «Барселоны» есть средства для приобретения этих игроков.

