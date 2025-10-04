Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Перед игрой с Россией сборная Боливии проведёт товарищеский матч с «Локомотивом»

Тренер по физической подготовке сборной Боливии Пабло Сиасиа сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Сборная Боливии прибудет в Москву 11 октября. Вечером того же дня у команды запланирован товарищеский матч с «Локомотивом», — сказал Сиасиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

