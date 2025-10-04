Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубин — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч РПЛ 2025-2026, 4 октября 2025

«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер (вратарь), Тесленко, Вуячич (капитан), Нижегородов, Кабутов, Иву, Арройо, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.

«Крылья Советов»: Песьяков (вратарь, капитан), Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Баньяц, Костанца, Сутормин, Олейников, Игнатенко, Ахметов.

После 10 туров чемпионата России «Рубин» набрал 15 очков и занимает девятое место. Команда Магомеда Адиева заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова в гостях уступила «Локомотиву» (0:1), «Крылья Советов» дома проиграли московскому «Динамо» (2:3).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» быстро забил «Акрону», но пропустил в ответ! Петербуржцы добьются победы? LIVE
Live
«Зенит» быстро забил «Акрону», но пропустил в ответ! Петербуржцы добьются победы? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android