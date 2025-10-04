Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер (вратарь), Тесленко, Вуячич (капитан), Нижегородов, Кабутов, Иву, Арройо, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.

«Крылья Советов»: Песьяков (вратарь, капитан), Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Баньяц, Костанца, Сутормин, Олейников, Игнатенко, Ахметов.

После 10 туров чемпионата России «Рубин» набрал 15 очков и занимает девятое место. Команда Магомеда Адиева заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова в гостях уступила «Локомотиву» (0:1), «Крылья Советов» дома проиграли московскому «Динамо» (2:3).