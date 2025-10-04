Скидки
Сычёв: Челестини давно уже всё объяснили, что такое «Спартак», он в курсе
Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв поделился мнением, известно ли главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини о принципиальности матчей с красно-белыми. В воскресенье, 5 октября, команды встретятся в игре 11-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
– Интересно, как себя покажет Челестини. Для него это первое дерби, но наверняка он уже знает, что это главный матч для армейцев, для болельщиков. Поэтому очень интересно, как он проявит себя и в плане эмоций, и в плане состава, стратегии на игру. Тем более знаком с ним лично, будет очень интересно посмотреть.

– А вы с Челестини в последнее время не связывались, не обсуждали футбол в РПЛ? Может, вы ему объясняли, что такое «Спартак»?
– Поверьте, ему давно уже всё объяснили. Он в курсе, очень быстро адаптировался. И вы же видите, ко всем относится с уважением. Уже прочувствовал все наши моменты. В команде всё в порядке с атмосферой. Я общался с ним после Суперкубка, мы обменялись телефонами, но и у меня много дел, и у него наверняка, поэтому пока не было времени даже попереписываться, – приводит слова Сычёва Metaratings.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

