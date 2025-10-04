«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев (вратарь), Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Кривцов, Дуглас Аугусто, Батчи, Сперцян (капитан), Са, Кордоба.

«Ахмат»: Шелия (вратарь), Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев (капитан), Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

После 10 туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 20 очков и занимает третье место. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова заработал 15 очков и располагается на восьмой строчке. У грозненской команды серия из семи матчей без поражений в чемпионате.

В минувшем туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), «Ахмат» дома разгромил тольяттинский «Акрон» (3:0).