Вратарь «Карабаха» Магомедалиев рассказал о поддержке из России в матчах Лиги чемпионов

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы и воспитанник дагестанского футбола Шахрудин Магомедалиев рассказал о поддержке из России в играх Лиги чемпионов. После двух туров общего этапа соревнования азербайджанский клуб набрал шесть очков и занимает шестое место.

«Знаю, что в России следят за «Карабахом» в Лиге чемпионов и ощущаю поддержку. Я уже получил много поздравлений, ведь у меня есть много друзей в России», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Карабах» победил «Бенфику» со счётом 3:2. Во 2-м туре соревнования клуб из Азербайджана выиграл у «Копенгагена» со счётом 2:0.

