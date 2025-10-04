Вратарь «Карабаха» Магомедалиев рассказал о поддержке из России в матчах Лиги чемпионов

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы и воспитанник дагестанского футбола Шахрудин Магомедалиев рассказал о поддержке из России в играх Лиги чемпионов. После двух туров общего этапа соревнования азербайджанский клуб набрал шесть очков и занимает шестое место.
«Знаю, что в России следят за «Карабахом» в Лиге чемпионов и ощущаю поддержку. Я уже получил много поздравлений, ведь у меня есть много друзей в России», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В 1-м туре Лиги чемпионов «Карабах» победил «Бенфику» со счётом 3:2. Во 2-м туре соревнования клуб из Азербайджана выиграл у «Копенгагена» со счётом 2:0.
Самые большие стадионы мира: