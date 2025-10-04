«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

После 10 туров чемпионата России красно-чёрные набрали семь очков и занимают 14-е место. Сине-бело-голубые заработали 19 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Самые титулованные футбольные клубы России: