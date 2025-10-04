«Арсенал» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча 7-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Скидки
Арсенал — Вест Хэм: онлайн-трансляция матча 7-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
После шести туров чемпионата Англии «Арсенал» под руководством Микеля Артеты набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм», который возглавляет Нуну Эшпириту Санту, заработал четыре очка и располагается на предпоследней 19-й строчке.

В прошлом туре «Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл» (2:1), «Вест Хэм» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
