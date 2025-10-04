Рашфорд поставил цель сделать 30-40 ассистов за сезон в «Барселоне» — Mundo Deportivo

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», поставил перед собой цель сделать от 30 до 40 результативных передач за сезон. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок сборной Англии убеждён, что способен добиться данного результата, несмотря на то что за последние три сезона он сделал 27 ассистов во всех соревнованиях.

На текущий момент 27-летний нападающий «Барселоны» отдал пять результативных передач в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Также в этих играх Рашфорд отметился двумя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

