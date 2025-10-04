RAC1: «Барселона» хочет покинуть проект Суперлиги, «Реал» не намерен делать этого

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность покинуть проект Суперлиги и оставить мадридский «Реал» самостоятельно отстаивать его интересы. Об этом сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

По информации источника, в последние месяцы улучшился переговорный процесс между «Барселоной» и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В «Барселоне» считают, что в УЕФА осознали часть требований к ним от клубов и теперь возникла более благоприятная почва для сотрудничества между сторонами.

При этом подчёркивается, что «Реал» не намерен отказываться от идеи Суперлиги. Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает этот проект в качестве приоритетного и с помощью которого он сможет изменить футбол.

Напомним, в апреле 2021 года руководители нескольких клубов официально подтвердили приверженность идеи создания Суперлиги. Флорентино Перес стал первым председателем планируемого турнира.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: