Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
RAC1: «Барселона» хочет покинуть проект Суперлиги, «Реал» не намерен делать этого

RAC1: «Барселона» хочет покинуть проект Суперлиги, «Реал» не намерен делать этого
Аудио-версия:
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность покинуть проект Суперлиги и оставить мадридский «Реал» самостоятельно отстаивать его интересы. Об этом сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

По информации источника, в последние месяцы улучшился переговорный процесс между «Барселоной» и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В «Барселоне» считают, что в УЕФА осознали часть требований к ним от клубов и теперь возникла более благоприятная почва для сотрудничества между сторонами.

При этом подчёркивается, что «Реал» не намерен отказываться от идеи Суперлиги. Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает этот проект в качестве приоритетного и с помощью которого он сможет изменить футбол.

Напомним, в апреле 2021 года руководители нескольких клубов официально подтвердили приверженность идеи создания Суперлиги. Флорентино Перес стал первым председателем планируемого турнира.

«Барселона», «Реал» и Суперлига презентовали УЕФА новый формат Лиги чемпионов — MD

