«Спартак» выложил пост в честь 11-й годовщины со дня смерти Фёдора Черенкова

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала пост в честь 11-й годовщины со дня смерти легенды клуба Фёдора Черенкова.

«11 лет без Фёдора Черенкова. Красно-белая легенда и символ целой эпохи. Гениальный игрок и рекордсмен «Спартака» по матчам за клуб. Светлая память народному футболисту и кумиру каждого спартаковца», — говорится в сообщении.

Фёдор Черенков ушёл из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Экс-футболист является обладателем клубного рекорда «Спартака» по количеству сыгранных матчей и четырежды становился в составе красно-белых чемпионом страны (три чемпионства СССР, одно — России).