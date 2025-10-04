Хави ответил, считает ли он, что полузащитники обделены вниманием при голосовании на «ЗМ»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави ответил на вопрос о недооценённости футболистов его позиции при голосовании на «Золотой мяч».

– Вы были трижды были близки к выигрышу «Золотого мяча». Также вы говорили о важности завоевания титулов, и у вас они были. Считаете ли вы, что полузащитников недооценивают?

– Витинья, Педри или де Йонг доминируют в матчах. Таким же был и я. Эти футболисты очень важны, но есть избранные, например, Ламин Ямаль, Усман Дембеле или другие игроки из прошлого, — приводит слова Хави Marca.

Хави занимал третье место на церемонии вручения награды «Золотой мяч» дважды: в 2010 и 2011 годах.

Материалы по теме Хави назвал двух главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: