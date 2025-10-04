Скидки
Хави ответил, считает ли он, что полузащитники обделены вниманием при голосовании на «ЗМ»

Хави ответил, считает ли он, что полузащитники обделены вниманием при голосовании на «ЗМ»
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави ответил на вопрос о недооценённости футболистов его позиции при голосовании на «Золотой мяч».

– Вы были трижды были близки к выигрышу «Золотого мяча». Также вы говорили о важности завоевания титулов, и у вас они были. Считаете ли вы, что полузащитников недооценивают?
– Витинья, Педри или де Йонг доминируют в матчах. Таким же был и я. Эти футболисты очень важны, но есть избранные, например, Ламин Ямаль, Усман Дембеле или другие игроки из прошлого, — приводит слова Хави Marca.

Хави занимал третье место на церемонии вручения награды «Золотой мяч» дважды: в 2010 и 2011 годах.

