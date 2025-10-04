«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Вильярреал: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 4 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи туров чемпионата Испании «Реал» набрал 18 очков и на текущий момент занимает второе место. Возглавляет таблицу «Барселона» (19). «Вильярреал» заработал 16 очков и замыкает тройку лучших.

В минувшем туре команда Хаби Алонсо в гостях проиграла мадридскому «Атлетико» со счётом 2:5, потерпев первое поражение в чемпионате Испании нынешнего сезона. «Вильярреал» под руководством Марселино Гарсии Тораля дома обыграл «Атлетик» Бильбао (1:0).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
