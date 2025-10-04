Тренер «Акрона» сообщил, что Лончар выбыл на 10 дней из-за надрыва мышцы
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев перед матчем 11-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» ответил, почему в стартовом составе команды выйдет вратарь Александр Васютин, а не Виталий Гудиев, а также рассказал о состоянии травмированного Стефана Лончара.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
«Мы довольны игрой Виталия (Гудиева), но у него накапливается психоэмоциональная усталость. Плюс хотим предотвратить возможные травмы. У нас есть и другой хороший вратарь. Хочется одного и другого поддержать.
Стефан (Лончар) провёл много матчей. У него травма, но не такой серьёзный надрыв. Через 10 дней ждём его в строю», — сказал Тедеев в эфире канала «Матч Премьер».
