Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Футбол

Тренер «Акрона» сообщил, что Лончар выбыл на 10 дней из-за надрыва мышцы

Тренер «Акрона» сообщил, что Лончар выбыл на 10 дней из-за надрыва мышцы
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев перед матчем 11-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» ответил, почему в стартовом составе команды выйдет вратарь Александр Васютин, а не Виталий Гудиев, а также рассказал о состоянии травмированного Стефана Лончара.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Мы довольны игрой Виталия (Гудиева), но у него накапливается психоэмоциональная усталость. Плюс хотим предотвратить возможные травмы. У нас есть и другой хороший вратарь. Хочется одного и другого поддержать.

Стефан (Лончар) провёл много матчей. У него травма, но не такой серьёзный надрыв. Через 10 дней ждём его в строю», — сказал Тедеев в эфире канала «Матч Премьер».

