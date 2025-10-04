Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол Новости

Непомнящий: «Спартак» лишь сейчас выходит на свой уровень, но превосходит ЦСКА по составу

Непомнящий: «Спартак» лишь сейчас выходит на свой уровень, но превосходит ЦСКА по составу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится в воскресенье, 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Спартак» только сейчас начинает выходить на свой уровень. По составу он не уступает и превосходит ЦСКА. По качеству игры превосходят армейцы. Завтра столкнутся две команды, у которых претензии на победу одинаковые. Мне кажется, что игра закончится вничью — 1:1.

Шансы у команд равны. У армейцев есть игра, но нет атаки. «Спартак» силён в быстрых атаках: если ЦСКА будет отходить назад и играть на одной половине, то скорость красно-белых в этом случае не поможет. Я вообще буду стоять за ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

