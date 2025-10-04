Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Зенит»: Педро открыл счёт в матче на 11-й минуте

«Акрон» — «Зенит»: Педро открыл счёт в матче на 11-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро.

После 10 туров чемпионата России красно-чёрные набрали семь очков и занимают 14-е место. Сине-бело-голубые заработали 19 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» быстро забил «Акрону», но пропустил в ответ! Петербуржцы добьются победы? LIVE
Live
«Зенит» быстро забил «Акрону», но пропустил в ответ! Петербуржцы добьются победы? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android