Непомнящий: Станкович мешает «Спартаку» во время игры, его отсутствие — плюс для команды

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что отсутствие Деяна Станковича на бровке пойдёт на пользу красно-белым в матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

— Сможет ли отсутствие Станковича повлиять на игру «Спартака» в матче с ЦСКА?

— Он мешает команде во время игры, когда находится на скамейке, а в тренировочном процессе его эмоции нужны. Отсутствие Станковича — только плюс для «Спартака», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск. После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Напомним, Деян не будет руководить своей командой в дерби из-за дисквалификации.