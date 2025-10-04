Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Станкович мешает «Спартаку» во время игры, его отсутствие — плюс для команды

Непомнящий: Станкович мешает «Спартаку» во время игры, его отсутствие — плюс для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что отсутствие Деяна Станковича на бровке пойдёт на пользу красно-белым в матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

— Сможет ли отсутствие Станковича повлиять на игру «Спартака» в матче с ЦСКА?
— Он мешает команде во время игры, когда находится на скамейке, а в тренировочном процессе его эмоции нужны. Отсутствие Станковича — только плюс для «Спартака», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск. После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Напомним, Деян не будет руководить своей командой в дерби из-за дисквалификации.

Материалы по теме
«Они вообще не соображают». Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака» перед дерби в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android