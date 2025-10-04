Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Athletic: «МЮ» не уволит Аморима при проигрыше «Сандерленду», тренеру дадут сезон

The Athletic: «МЮ» не уволит Аморима при проигрыше «Сандерленду», тренеру дадут сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Маловероятно, что руководство «Манчестер Юнайтед» уволит главного тренера команды Рубена Аморима в случае поражения в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (4 октября). Об этом сообщил журналист The Athletic Лори Уитвелл в видео на YouTube-канале Talk of the Devils.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, несмотря на то, что совладелец клуба Джим Рэтклифф прислушивается к спортивному руководству «красных дьяволов», финальное решение по будущему Амориму будет принимать именно Рэтклифф. На текущий момент британский бизнесмен считает, что португальского тренера не стоит увольнять до конца нынешнего сезона. Рэтклифф понимает, что Аморим отчасти работает с новым составом и по-прежнему пытается донести методы своей работы до футболистов.

После шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 14-е место.

Материалы по теме
Аморим отреагировал на критику Руни и Невилла в свой адрес

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android