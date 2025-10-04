The Athletic: «МЮ» не уволит Аморима при проигрыше «Сандерленду», тренеру дадут сезон

Маловероятно, что руководство «Манчестер Юнайтед» уволит главного тренера команды Рубена Аморима в случае поражения в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (4 октября). Об этом сообщил журналист The Athletic Лори Уитвелл в видео на YouTube-канале Talk of the Devils.

По информации источника, несмотря на то, что совладелец клуба Джим Рэтклифф прислушивается к спортивному руководству «красных дьяволов», финальное решение по будущему Амориму будет принимать именно Рэтклифф. На текущий момент британский бизнесмен считает, что португальского тренера не стоит увольнять до конца нынешнего сезона. Рэтклифф понимает, что Аморим отчасти работает с новым составом и по-прежнему пытается донести методы своей работы до футболистов.

После шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 14-е место.

Материалы по теме Аморим отреагировал на критику Руни и Невилла в свой адрес

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: