«Акрон» — «Зенит»: Сантос забил автогол на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос забил автогол.

Ранее, на 11-й минуте, счёт в игре открыл нападающий гостей Педро.

После 10 туров чемпионата России красно-чёрные набрали семь очков и занимают 14-е место. Сине-бело-голубые заработали 19 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

