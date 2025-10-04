Непомнящий: Захарян два раза сыграл по 25 минут — мало, чтобы попасть в сборную России

Тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не вошёл в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи с Ираном и Боливией.

«У Захаряна есть желание играть за сборную. Степень готовности, видимо, не соответствует уровню национальной команды. Что такое — два раза сыграть по 25 минут и поехать в сборную?

Сейчас самая сильная линия национальной сборной — это линия полузащиты. И для Захаряна нужно, чтобы он играл, если хочет опередить всех. Думаю, что он вернётся в «Динамо», и тогда всё будет проще», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее пресс-служба национальной команды огласила список из 30 человек, которые вошли в окончательную заявку.

В октябре команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с командой Ирана. Во вторник, 14 октября, национальная команда встретится с Боливией.