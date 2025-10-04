Скидки
Николай Ларин отреагировал на вызов полузащитника «Спартака» Умярова в сборную России

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о вызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, ранее находившегося в академии «Чертаново», в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

«Вызов игрока в сборную — прерогатива исключительно главного тренера. Если Карпин всё это время не вызывал Умярова, значит, считал, что этого делать не нужно. Я относился к этому спокойно, потому что считаю, что это право главного тренера сборной России. У меня чёткая позиция на этот счёт. А сейчас, раз Наиль вызван, Карпин посчитал, что он этого заслужил», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

