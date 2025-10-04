Дзюба сравнялся с Семаком по числу матчей в РПЛ. Впереди — Игнашевич и Акинфеев
Матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» стал 456-м для нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы в РПЛ. По этому показателю 37-летний футболист сравнялся с бывшим полузащитником сине-бело-голубых, а ныне их главным тренером Сергеем Семаком. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
Больше Дзюбы и Семака матчей в чемпионате России провели два футболиста: бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489) и действующий вратарь красно-синих Игорь Акинфеев (606).
Помимо «Акрона», Дзюба играл в РПЛ в составе таких команд, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» Тула и «Локомотив».
