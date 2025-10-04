Дзюба сравнялся с Семаком по числу матчей в РПЛ. Впереди — Игнашевич и Акинфеев

Матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» стал 456-м для нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы в РПЛ. По этому показателю 37-летний футболист сравнялся с бывшим полузащитником сине-бело-голубых, а ныне их главным тренером Сергеем Семаком. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Больше Дзюбы и Семака матчей в чемпионате России провели два футболиста: бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489) и действующий вратарь красно-синих Игорь Акинфеев (606).

Помимо «Акрона», Дзюба играл в РПЛ в составе таких команд, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» Тула и «Локомотив».

