Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Зенит, результат матча 4 октября 2025, счет 1:1, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» не смог обыграть «Акрон» в матче РПЛ, Дзюба не забил с пенальти на 90+5-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро. На 36-й минуте нападающий «Акрона» Эдгар Севикян восстановил равновесие. На 90+5-й минуте форвард тольяттинской команды Артём Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рубин» красиво повёл в волжском дерби! Чем ответят «Крылья»? LIVE
Live
«Рубин» красиво повёл в волжском дерби! Чем ответят «Крылья»? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android