Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Флик: мы не знаем, вернётся ли Ямаль после травмы через две, три или четыре недели

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, успеет ли нападающий Ламин Ямаль восстановиться к матчу 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (26 октября). В пятницу, 3 октября, клуб проинформировал о возобновлении болей у игрока в области паха. Подчёркивалось, что он может пропустить две или три недели.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Мы не знаем, когда Ламин вернётся. У него не мышечная травма, поэтому трудно предполагать. Не знаем, вернётся ли он через две, три или четыре недели. Не знаю, будет ли он готов к «эль класико».

Нужно правильно распределить время. Он будет работать в восстановительной группе. Процесс пройдёт постепенно», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Впервые «Барселона» сообщила, что нападающий испытывает дискомфорт в области паха, 13 сентября. Однако 28 сентября клуб проинформировал о выздоровлении Ямаля.

