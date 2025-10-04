«Зенит» занимает 14-е место в РПЛ по среднему пробегу команд за матч
Петербургский «Зенит» занимает 14-е место в Мир Российской Премьер-Лиге по среднему пробегу команд за матч.
В чемпионате России сезона-2025/2026 игроки команды Сергея Семака суммарно пробегали в среднем 110,9 км за матч.
В эти минуты «Зенит» играет на выезде с тольяттинским «Акроном» в 11-м туре РПЛ. После первого тайма счёт — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
«Зенит» набрал 19 очков в десяти турах чемпионата и располагается на 14-й строчке. Возглавляет таблицу московский ЦСКА (21), вторым идёт столичный «Локомотив» (20), тройку лучших замыкает «Краснодар» (20). Московский «Спартак» с 18 очками занимает пятое место. На последней позиции идёт «Сочи» (2).
