«Зенит» занимает 14-е место в РПЛ по среднему пробегу команд за матч

Петербургский «Зенит» занимает 14-е место в Мир Российской Премьер-Лиге по среднему пробегу команд за матч.

В чемпионате России сезона-2025/2026 игроки команды Сергея Семака суммарно пробегали в среднем 110,9 км за матч.

В эти минуты «Зенит» играет на выезде с тольяттинским «Акроном» в 11-м туре РПЛ. После первого тайма счёт — 1:1.

«Зенит» набрал 19 очков в десяти турах чемпионата и располагается на 14-й строчке. Возглавляет таблицу московский ЦСКА (21), вторым идёт столичный «Локомотив» (20), тройку лучших замыкает «Краснодар» (20). Московский «Спартак» с 18 очками занимает пятое место. На последней позиции идёт «Сочи» (2).