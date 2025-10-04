Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Губерниев: ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака»

Губерниев: ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака»
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча состоится завтра, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Мне кажется, что фаворит — ЦСКА. Команда выглядит предпочтительнее. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера «Спартака». Выражаюсь витиевато в том смысле, что в гробик отставки ЦСКА может некоторым образом вбить, если не последний, то предпоследний гвоздик.

Потому что это испытание по-настоящему серьёзное. Во-первых, для ЦСКА, конечно, потому что «Спартак» — серьёзный раздражитель. Но армейцы набирают ход, и понятна тренерская мысль нового наставника. В тот момент, когда мысли Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА. Но «Спартак» — команда тоже хорошая. Матч может сложиться по-разному», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

