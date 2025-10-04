Тренер «Крыльев Советов» заявил, что 75-летний Панфилов не сыграет в матче с «Рубином»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что 75-летняя легенда клуба Валерьян Панфилов не появится на поле в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Рубином», несмотря на то что подписал пожизненный контракт и провёл тренировку с командой.

«Эмоциональное состояние неплохое. Понятно, что у нас сложный цикл. Хозяева в таком же положении. Каждая игра для тренеров и игроков принципиальна. Конечно, есть определённое дерби. Борьба за три очка. Валерьян Панфилов – легенда, но на поле он сегодня не появится. Мы хотели отдать ему дань уважения и поздравить его с юбилеем», — сказал Адиев в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее пресс-служба самарского клуба объявила о подписании пожизненного контракта с 75-летним Панфиловым. В составе самарцев Панфилов будет выступать под 75-м номером. В пятницу, 3 октября, в телеграм-канале «Крыльев Советов» было опубликовано видео командной тренировки, где новичок работает в общей группе вместе с основным составом.

Валерьян Панфилов выступал за «Крылья Советов» с лета 1969 года по январь 1980-го и с января 1981-го по январь 1983-го. В субботу, 4 октября, в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Рубином».