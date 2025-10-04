Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я защищаю игроков». Флик высказался о разногласиях с де ла Фуэнте из-за здоровья Ямаля

«Я защищаю игроков». Флик высказался о разногласиях с де ла Фуэнте из-за здоровья Ямаля
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разногласиях с Луисом де ла Фуэнте, возглавляющим сборную Испании. В сентябре немец заявил, что «Фурия Роха» плохо заботится об игроках после того, как вингер «блауграны» Ламин Ямаль принял участие в матчах за национальную команду, несмотря на испытываемые боли. Позднее де ла Фуэнте ответил, что его удивляет мнение Флика, который ранее также работал в сборной.

«Я хотел поддержать своего футболиста, но это уже в прошлом, закрытая тема. Я не хочу зацикливаться на негативе. Для де ла Фуэнте это непростая ситуация, как и для меня, но я обязан защищать своего игрока. Но для меня эта история завершена», — приводит слова Флика AS.

Материалы по теме
Флик: мы не знаем, вернётся ли Ямаль после травмы через две, три или четыре недели

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android