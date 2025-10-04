«Я защищаю игроков». Флик высказался о разногласиях с де ла Фуэнте из-за здоровья Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разногласиях с Луисом де ла Фуэнте, возглавляющим сборную Испании. В сентябре немец заявил, что «Фурия Роха» плохо заботится об игроках после того, как вингер «блауграны» Ламин Ямаль принял участие в матчах за национальную команду, несмотря на испытываемые боли. Позднее де ла Фуэнте ответил, что его удивляет мнение Флика, который ранее также работал в сборной.

«Я хотел поддержать своего футболиста, но это уже в прошлом, закрытая тема. Я не хочу зацикливаться на негативе. Для де ла Фуэнте это непростая ситуация, как и для меня, но я обязан защищать своего игрока. Но для меня эта история завершена», — приводит слова Флика AS.

