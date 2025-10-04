Непомнящий: Умяров заслуженно получил вызов в сборную России

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о вызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. 25-летний футболист впервые попал в окончательный состав российской национальной команды.

«Мне кажется, Умяров заслуженно получил вызов в сборную России. Но опять же там сейчас есть конкуренция. И на его позиции тоже — Данил Глебов и Кисляк. Они ни в чём ему не уступают», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

