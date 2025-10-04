Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: разница в возрасте с Акинфеевым — 12 лет, но нам всегда есть о чём поговорить

Круговой: разница в возрасте с Акинфеевым — 12 лет, но нам всегда есть о чём поговорить
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об общении с Игорем Акинфеевым.

— Кажется, у тебя наилучшая связь в команде с Игорем Акинфеевым и Артёмом Шуманским, верно?
— Да. Если говорить про капитана, то даже не знаю, почему мы так классно сошлись. С первых дней мы начали плотно общаться. Мне хотелось что-то узнавать от него: где жить и чем дышать (смеётся). И мне безумно приятно, что я смог найти общий язык с легендой клуба. Наша разница в возрасте – 12 лет, но, несмотря на это нам всегда есть о чём поговорить. Мне приятно, что такой человек уделяет мне своё внимание, — приводит слова Кругового сайт ЦСКА.

Материалы по теме
Губерниев: ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android