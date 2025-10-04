Круговой: разница в возрасте с Акинфеевым — 12 лет, но нам всегда есть о чём поговорить

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об общении с Игорем Акинфеевым.

— Кажется, у тебя наилучшая связь в команде с Игорем Акинфеевым и Артёмом Шуманским, верно?

— Да. Если говорить про капитана, то даже не знаю, почему мы так классно сошлись. С первых дней мы начали плотно общаться. Мне хотелось что-то узнавать от него: где жить и чем дышать (смеётся). И мне безумно приятно, что я смог найти общий язык с легендой клуба. Наша разница в возрасте – 12 лет, но, несмотря на это нам всегда есть о чём поговорить. Мне приятно, что такой человек уделяет мне своё внимание, — приводит слова Кругового сайт ЦСКА.