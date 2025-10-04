Защитник ЦСКА Круговой: у меня есть склонность к полноте, но хорошо, что «мамончика» нет

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что держит себя в хорошей физической форме, несмотря на склонность к полноте.

— В одном недавнем интервью Хосе Блеса сравнивал твою физическую форму с формой Криштиану Роналду. С детства стремился к кубикам на животе?

— В детстве я был как колобок с большими щёчками (смеётся). Но вовремя начал заниматься футболом, и прогресс пошёл. Пресс я качал каждый день. Сейчас, конечно, меньше времени уделяю мышцам живота, всё-таки акцент на другие части тела. Но пресс остался! Это хорошо, «мамончика» нет (смеётся).

Вообще же у меня есть склонность к полноте. Приведу пример, который нас всегда веселит в раздевалке: я и Дивей (Игорь Дивеев. – Прим. «Чемпионата») можем просто выпить воды, и у нас уже плюс два килограмма на весах (смеётся). А вот у Кислого (Матвея Кисляка. — Прим. «Чемпионата») и Глеба другая ситуация: могут есть сладкое постоянно, и это никак на них не отразится. Такая вот генетика и хороший обмен веществ, — приводит слова Кругового сайт ЦСКА.