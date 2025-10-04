Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол Новости

Валерий Гладилин: отсутствие лишней энергетики Станковича успокоило «Спартак»

Валерий Гладилин: отсутствие лишней энергетики Станковича успокоило «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 11-го тура Мир РПЛ, где красно-белые сыграют с ЦСКА (5 октября). Также Гладилин высказался о влиянии Деяна Станковича на «Спартак», который ранее был дисквалифицирован.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Матч между ЦСКА и «Спартаком» будет интересным, ведь команды хорошо знают друг друга и находятся в хорошем функциональном состоянии. Но я не ожидаю, что будет много забитых мячей — будет игра на результат, потому что обоим клубам нужна только победа.

Не стоит исключать влияние Станковича в предстоящем дерби, ведь он лидер команды. Хоть он и находится во время матчей на трибунах, но он руководит тренировочным процессом и раздевалкой. Отсутствие лишней энергетики Станковича успокоило команду — все футболисты играют не так нервно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

