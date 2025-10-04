AS: де ла Фуэнте решил, что раз Ямаль с болями играет за клуб, сможет и за сборную

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль связался с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2) и сообщил о возобновлении дискомфорта в области паха. Футболист отметил, что ему стоит отдохнуть в течение следующих двух недель. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в ответ на это де ла Фуэнте сказал, если Ямаль способен играть за клуб, несмотря на болезненные ощущения, значит сможет выступать и за сборную.

После этого спортивный директор сине-гранатовых Деку связался с директором по развитию «Ла Фурия Роха» Айтором Каранкой для прояснения ситуации. Однако Каранка разделил позицию де ла Фуэнте.

«Барселона» возмутилась, когда в пятницу сборная Испании объявила состав команды на октябрьские товарищеские матчи, куда был включён Ямаль. В клубе восприняли это как провокацию со стороны де ла Фуэнте.

Затем сине-гранатовые выпустили официальное заявление о травме 18-летнего футболиста, после чего Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отозвала Ямаля из заявки. В клубе отрицают, что RFEF требовала от них медицинского заключения, поскольку считают, что слов игрока, просившего не вызывать его, должно быть достаточно.

