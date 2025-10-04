Губерниев: Станкович — деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо?

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что тренер Деян Станкович негативно влияет на «Спартак».

— Отряд не заметил потери бойца в том смысле, что отсутствие Станковича на скамейке — что в лоб, что полбу. Что он есть, что его нет. И плюс ко всему он вообще деструктивный элемент. Он же ещё очень нервный, как он себе кота не завёл до сих пор, чтобы кот урчанием успокаивал хозяина. Поэтому Станкович обречён, ЦСКА выиграет в дерби.

— Из-за отсутствия Станковича на скамейке шансы на хороший результат у «Спартака» выше, так как команда стала менее эмоциональной, что думаете?

— Это прекрасное замечание в том смысле, что а на хрена такой тренер нужен? Если без него команде лучше. Люди в корень зрят. Как говорил знаменитый форвард «Спартака» Козьма Прутков, но при нём «Спартак» выглядел получше. Поэтому надо заканчивать с тренерами-недоразумениями. Но я боюсь, что «Спартак» в чемпионской гонке по граблям — однозначно первый за последние много лет, к сожалению. Я с болью это говорю, потому что я симпатизирую красно-белым, как все знают. «Спартак» должен быть сильным. А такой «Спартак», который играет лучше, когда нет тренера, да ещё и нарочито. Зачем тогда нужен этот неуловимый Джо? Пусть отправляется, как мы говорили: чемодан, вокзал, Европа, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.