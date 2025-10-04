Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Смертин представил новую форму ФК «Носта», отсылающую на матч со «Спартаком»

Алексей Смертин представил новую форму ФК «Носта», отсылающую на матч со «Спартаком»
Комментарии

Легендарный российский футболист Алексей Смертин поучаствовал в презентации нового комплекта формы футбольного клуба «Носта» из Новотроицкого. Кроме того, Смертин провёл встречу с игроками команды и воспитанниками академии.

Фото: телеграм-канал «Новотроицк меняется»

Цвет и дизайн отсылают к легендарному матчу, состоявшемуся в Новотроицке 25 лет назад: тогда при полном аншлаге «Носта» принимала московский «Спартак» в 1/16 Кубка России.

«Как игроку, мне прежде всего понравилось качество футболок, очень достойное. Ну и цветовое решение, сразу вспомнил «Челси», в котором играл в те годы. Носта, конечно, это визитная карточка и гордость Новотроицка», — приводит слова Смертина телеграм-канал «Новотроицк меняется».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android