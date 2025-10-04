Алексей Смертин представил новую форму ФК «Носта», отсылающую на матч со «Спартаком»

Легендарный российский футболист Алексей Смертин поучаствовал в презентации нового комплекта формы футбольного клуба «Носта» из Новотроицкого. Кроме того, Смертин провёл встречу с игроками команды и воспитанниками академии.

Фото: телеграм-канал «Новотроицк меняется»

Цвет и дизайн отсылают к легендарному матчу, состоявшемуся в Новотроицке 25 лет назад: тогда при полном аншлаге «Носта» принимала московский «Спартак» в 1/16 Кубка России.

«Как игроку, мне прежде всего понравилось качество футболок, очень достойное. Ну и цветовое решение, сразу вспомнил «Челси», в котором играл в те годы. Носта, конечно, это визитная карточка и гордость Новотроицка», — приводит слова Смертина телеграм-канал «Новотроицк меняется».