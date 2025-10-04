Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: незабитый пенальти Дзюбы в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте при счёте 1:1

Видео: незабитый пенальти Дзюбы в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте при счёте 1:1
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар на 90+5-й минуте матча с «Зенитом» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. На момент исполнения Дзюбой пенальти счёт в игре был 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро. На 36-й минуте нападающий «Акрона» Эдгар Севикян восстановил равновесие.

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

Материалы по теме
Дзюба сравнялся с Семаком по числу матчей в РПЛ. Впереди — Игнашевич и Акинфеев

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android