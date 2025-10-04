Видео: незабитый пенальти Дзюбы в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте при счёте 1:1

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар на 90+5-й минуте матча с «Зенитом» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. На момент исполнения Дзюбой пенальти счёт в игре был 1:1.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Зенит».
На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро. На 36-й минуте нападающий «Акрона» Эдгар Севикян восстановил равновесие.
После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.
В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).
Лучший бомбардир в истории России:
- 4 октября 2025
-
15:50
-
15:39
-
15:37
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:41