Видео: незабитый пенальти Дзюбы в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте при счёте 1:1

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар на 90+5-й минуте матча с «Зенитом» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. На момент исполнения Дзюбой пенальти счёт в игре был 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Зенит».

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро. На 36-й минуте нападающий «Акрона» Эдгар Севикян восстановил равновесие.

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).

Лучший бомбардир в истории России: