Защитник сборной Узбекистана Ашурматов отреагировал на возможное назначение Каннаваро

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов отреагировал на возможное назначение чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро на пост главного тренера национальной команды.

«Пишут, что Фабио Каннаваро возглавит сборную Узбекистана, но пока это неофициально. Хотелось бы и дальше работать с Тимуром Кападзе, потому что именно с ним мы вышли на чемпионат мира. Посмотрим, что будет дальше. Про Каннаваро ничего не могу сказать, потому что за ним не следил — где и как он работал, не знаю», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана.