Главная Футбол Новости

Первый тренер Захаряна: своим опытом и классом Арсен заслуживает вызова в сборную России

Павел Козлов, первый тренер полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, считает, что футболист заслуживает вызова в сборную России своим опытом и классом. Игрок не был приглашён в национальную команду на октябрьские товарищеские матчи.

«Очень хорошо, что Захарян оправился от травм и наконец начал играть. На Арсена всегда обращают внимание. Он наберет форму, Карпин обязательно вызовет его в сборную. Своим опытом и классом он этого заслуживает», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В октябре подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с командой Ирана. Во вторник, 14 октября, национальная команда встретится с Боливией.

