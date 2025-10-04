Видео: отменённый гол Дзюбы в ворота «Зенита» на 89-й минуте игры с «Акроном»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поразил ворота «Зенита» на 89-й минуте очного матча команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Однако этот гол был отменён, поскольку форвард тольяттинского клуба во время удара находился в положении «вне игры». Матч закончился со счётом 1:1.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Акрон».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 11 матчах, в которых он отметился четырьмя голами, при этом дважды форвард забил с пенальти. Кроме того, 37-летний футболист сделал две результативные передачи.
Лучший бомбардир в истории России:
