Видео: отменённый гол Дзюбы в ворота «Зенита» на 89-й минуте игры с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поразил ворота «Зенита» на 89-й минуте очного матча команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Однако этот гол был отменён, поскольку форвард тольяттинского клуба во время удара находился в положении «вне игры». Матч закончился со счётом 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Акрон».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 11 матчах, в которых он отметился четырьмя голами, при этом дважды форвард забил с пенальти. Кроме того, 37-летний футболист сделал две результативные передачи.

