У Дзюбы 5+4 в 22 матчах с «Зенитом», сегодня форвард не забил пенальти, а его гол отменили

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах с «Зенитом». Сегодня, 4 октября, тольяттинская команда с Дзюбой в составе встречалась с санкт-петербургским клубом в игре 11-го тура Мир РПЛ (1:1).

37-летний форвард провёл на поле все время матча. На 89-й минуте он поразил ворота сине-бело-голубых, однако мяч был отменён из-за офсайда. На 90+5-й минуте Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в 11 матчах, в которых он отметился четырьмя голами, при этом дважды забил с пенальти. Кроме того, футболист сделал две результативные передачи.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

