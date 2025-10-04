Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Спартак Кострома, результат матча 4 октября 2025, счет 0:0, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 12 матчей
Комментарии

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура Лиги PARI. Встреча, которая прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Спартак Кс
Кострома

Лучший бомбардир костромского «Спартака» Денис Жилмостных получил травму в середине второго тайма после стыка с игроком уфимской команды и покинул поле.

«Спартак» Кострома под руководством Евгения Таранухина не проигрывает на протяжении 12 матчей в Первой лиге, команда с 28 очками возглавляет таблицу. «Уфа», которую возглавляет Омари Тетрадзе, с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем матче 11 октября костромичи примут челнинский «КАМАЗ», «Уфа» в этот же день сыграет в гостях с саратовским «Соколом»

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android