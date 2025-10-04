Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 12 матчей

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура Лиги PARI. Встреча, которая прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счётом 0:0.

Лучший бомбардир костромского «Спартака» Денис Жилмостных получил травму в середине второго тайма после стыка с игроком уфимской команды и покинул поле.

«Спартак» Кострома под руководством Евгения Таранухина не проигрывает на протяжении 12 матчей в Первой лиге, команда с 28 очками возглавляет таблицу. «Уфа», которую возглавляет Омари Тетрадзе, с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем матче 11 октября костромичи примут челнинский «КАМАЗ», «Уфа» в этот же день сыграет в гостях с саратовским «Соколом»